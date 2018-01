Gustavo Nery chega e pode jogar sábado O clima de frustração após a derrota por 1 a 0 para o São Paulo no domingo, foi amenizado nesta segunda-feira no Parque São Jorge, com a chegada de mais um reforço para o time do Corinthians. O lateral-esquerdo Gustavo Nery - ex-São Paulo e que estava no Werder Bremen, da Alemanha - foi apresentado à tarde no clube, mostrando que, aos poucos, a MSI vai cumprindo a promessa de formar um time forte para o restante da temporada. Gustavo chegou confiante e disse estar bem fisicamente e acredita que posa fazer sua estréia já na partida de sábado, contra o União São João, em Mogi Mirim, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O lateral está há dois meses sem jogar. Na última sexta-feira, o Corinthians já havia repatriado o meia Roger, que estava no Benfica, de Portugal. Nery é o oitavo reforço trazido pela parceira corintiano. Antes, a empresa já havia contratado os argentinos Tevez e Sebá, além de Carlos Alberto, Marinho, Marcelo Mattos e Hugo.