Gustavo Nery deve ganhar função ofensiva Os quatro gols marcados na vitória sobre o Bolton por 6 a 3, sábado, na Inglaterra, devem render a Gustavo Nery uma vaga na meia, com liberdade para atacar e finalizar, já na partida de domingo, contra o Vitória, no Morumbi. O jogador, que vem atuando como líbero, não fez questão de esconder, hoje, que deseja jogar mais à frente e deve ser atendido por Roberto Rojas. O técnico declarou que só vai definir o posicionamento de Gustavo após o coletivo de amanhã, mas deve mesmo escalá-lo ao lado de Souza. Não foi apenas na Inglaterra que o são-paulino fez sucesso na posição. Contra o Cruzeiro, por exemplo, no início do segundo turno do Brasileiro, fez o gol do time no empate por 1 a 1. "Gostaria de ficar nessa posição, como quarto ou quinto homem do meio-de-campo", declarou o atleta, que discute a renovação de contrato com o clube por mais dois anos. É possível, no entanto, que deixe o Morumbi depois do Brasileiro, pois atrai interesse de alguns clubes da Europa, como o Porto, de Portugal. "Não vou esconder que tenho o sonho de, um dia, jogar na Europa." No meio do ano, recebeu proposta do futebol ucraniano, mas preferiu permanecer no Brasil. A boa atuação de Gustavo no amistoso do fim de semana foi, também, motivo de muita festa no São Paulo. Seus colegas passaram, nos últimos dias, a chamá-lo de Gustavo Nerystelrooy, fazendo referência a Van Nistelrooy, talentoso atacante do Manchester United e da seleção holandesa, que hoje marcou três gols contra a Escócia. "É legal, foi uma brincadeira do pessoal", comentou Gustavo, reconhecendo o exagero da comparação. De volta à rotina - O elenco chegou da Europa na noite de terça-feira e, hoje, reiniciou os treinos no CT. Os atletas voltaram com as malas quase vazias. Ninguém se arriscou a fazer compras na caríssima Inglaterra. "Lá não tem como gastar, é tudo caro demais", justificou Rojas. Rico foi reintegrado à equipe profissional, pediu desculpas à comissão técnica e deve ficar no banco contra o Vitória. "Fiquei arrependido, errei, e agora espero poder ajudar o time a conseguir uma vaga na Libertadores", disse o atacante, afastado no mês passado por ter ofendido Sérgio Rocha, auxiliar de preparação, durante treinamento. O Departamento Jurídico do clube vai entregar, amanhã, ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) os argumentos pelos quais pediu novo julgamento para Luís Fabiano, suspenso por 4 jogos. Os dirigentes esperam diminuir a pena para duas partidas. É praticamente certo que ele não enfrenta o Vitória. Diego Tardelli será, novamente, o único atacante em campo.