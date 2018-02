Gustavo Nery: ?É uma fase iluminada? Nos últimos dois meses, Luís Fabiano ganhou um companheiro na liderança da artilharia do São Paulo: Gustavo Nery. Nos últimos 60 dias o ?polivalente? marcou cinco gols. Exatamente como o camisa 9. ?Realmente estou numa fase iluminada. Se precisar e se tiver a oportunidade, vou procurar fazer mais um (gol) neste jogo contra o Once Caldas?, diz Nery, que é o vice-artilheiro do atual elenco no geral: já marcou 32 gols pelo clube, um a mais que Rogério Ceni e 83 a menos que Luís Fabiano. O curioso é que a boa fase de Gustavo Nery apareceu depois da confirmação de seu acerto com o Werder Bremen, da Alemanha. Antes, em quatro anos de São Paulo, Nery nunca chegou a ser uma unanimidade. Muitas vezes até saiu de campo vaiado. Mas foi a partir do segundo semestre do ano passado, e com mais destaque a partir da Taça Libertadores da América deste ano, que Nery conquistou a torcida tricolor. ?Muitos falaram que eu ia começar a tirar o pé, mas isso não aconteceu. Posso assegurar que até o fim do meu contrato eu vou jogar com a mesma vontade que eu venho mostrando?, diz o jogador, que começará a partida como lateral-esquerdo, mas poderá terminá-la como meia, caso o técnico Cuca coloque em prática a idéia que vem cogitando há alguns dias para o segundo tempo: a entrada de Fábio Santos no lugar de Danilo. ?Não me incomodo de ter que mudar de posição várias vezes. Na verdade, eu tenho essa facilidade e isso me ajuda?, conta o curinga.