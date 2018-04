Gustavo Nery faz cirurgia na mão em SP O lateral Gustavo Nery, do Werder Bremen, está em São Paulo onde realizou cirurgia na mão esquerda que o deixará até meados de outubro fora dos gramados, informou nesta quinta-feira o clube alemão. O brasileiro deve permanecer no País para fazer fisioterapia antes de regressar à Alemanha. O jogador, que assinou contrato de quatro anos com o Werder, sofreu uma lesão durante um treino da Seleção Brasileira, dia 1º de setembro, antes do amistoso contra a seleção alemã, em Berlim.