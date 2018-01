Gustavo Nery festeja fase de goleador O Campeonato Paulista está mudando Gustavo Nery para melhor. Em 2002, a cada vez que o São Paulo jogava mal, o lateral era abertamente criticado e até hostilizado pela torcida. Tudo mudou no início da temporada. De desafeto da torcida, tornou-se peça importante no time do técnico Oswaldo de Oliveira, fazendo gols decisivos, como o primeiro da vitória sobre o Santos, ainda na primeira fase. Gustavo Nery mudou também fora do campo e, ao contrário de outros tempos, não aproveita a boa fase para alfinetar seus críticos. "Melhor é viver o bom momento. O que passou, passou. Devo tudo isso a pessoas que sempre confiaram em mim, como minha família, e ao Oswaldo." O lateral diz que os gols que vem marcando são resultado de muito trabalho. "É uma jogada ensaiada pela esquerda", explica. Ele lembra que quando chegou ao São Paulo teve uma fase "goleadora". "Fiz seis ou sete gols em jogos seguidos." Mas Gustavo Nery mantém segredo quanto às jogadas que fará contra o Santo André, nesta quinta-feira, no Morumbi, pelas quartas-de-final do Paulista. "Mas reservamos algumas surpresas para esta fase final", avisa. Oswaldo de Oliveira é só elogios ao jogador. "Gustavo tem grande potencial: chuta forte e cabeceia bem", afirma o técnico, para quem o lateral pode evoluir mais, principalmente, com a concorrência de Fabiano, contratado no começa da temporada.