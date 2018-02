Gustavo Nery: "Joguei fora a vitória" A maior chance para o São Paulo vencer o Once Caldas esteve no pé esquerdo do jogador mais motivado do elenco. Aos 47 minutos do segundo tempo, Cicinho cruzou e a bola encobriu os zagueiros colombianos e sobrou livre para Gustavo Nery fazer o gol da vitória. Ele tinha tudo para levar a torcida ao delírio, mas, afobado, chutou de maneira muito ruim para a linha de fundo, diante do goleiro Henao. A bola foi pela linha de fundo. ?Joguei fora a vitória do São Paulo. Tinha tudo para marcar o gol. Olha, acabou sendo a única chance limpa de gol no jogo. Errei mesmo. Nós precisávamos ganhar no Morumbi. Se eu faço, iríamos muito mais tranqüilos para a Colômbia. Mas aconteceu. Não dei sorte?, lamentava o jogador. Justo Gustavo Nery, que havia recebido à tarde a ótima notícia de que servirá a seleção brasileira na Copa América, no Peru. ?Ser convocado só me estimulou. A convocação veio como prêmio pela ótima fase que estou passando. O dia poderia ser perfeito se o São Paulo conseguisse ter vencido o jogo. Mas não deu...? Durante toda a partida, Gustavo Nery procurou mostrar personalidade até demais. Cansou de enfeitar passes simples. Tentou até jogada de letra. Poderia ter sido muito mais objetivo. A convocação havia mexido mesmo com a sua cabeça. Em compensação, ele correu demais. Tentou de um lado para o outro. Quando percebeu que não estava conseguindo nada na esquerda, forçou pela direita. Mas não conseguiu superar a forte marcação colombiana. O lado psicológico do atleta havia sido afetado desde que a Diretoria do São Paulo se rendeu ao seu bom futebol e pediu para o clube alemão Werder Bremen só levar o atleta que já acertou contrato em janeiro. ?A minha fase está mesmo boa. Eu acredito que iremos dar a volta por cima e ganharemos na Colômbia. Lá eles não vão jogar tão fechados, marcando tanto com duas linhas de quatro atletas como fizeram no Morumbi. Eles terão de nos atacar e a partida ficará melhor para nós?, aposta Gustavo Nery. Existe a grande possibilidade de que Cuca coloque Gustavo como volante na partida decisiva das semifinais na próxima semana. O treinador quer aproveitar a habilidade do atleta nos contragolpes. Assim, Fábio Santos entraria como lateral. Cuca confia demais em Gustavo Nery desde que chegou ao São Paulo. O treinador apostou no jogador desde que percebeu que ele não mudou o seu comportamento desde que acertou sua ida para a Alemanha. O técnico estava disposto a liberá-lo com medo que parasse de ser o atleta competitivo que estava acostumado a ter como adversário. ?Só que o Gustavo mostrou que é muito homem. Ele passou a correr e disputar a bola até com mais vontade. Sua venda não o atrapalhou em nada. Pelo contrário. Se mostrou um líder, serve de exemplo aos outros jogadores do São Paulo.?