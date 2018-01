Gustavo Nery não aprova como meia Gustavo Nery ficou lívido nesta quinta-feira, quando Rojas e Milton Cruz o chamaram para conversar, antes do coletivo que definiria o time. A surpresa o dominou quando foi escalado no meio-de-campo, como o mais avançado dos três volantes. ?Eu estava bem na lateral e me tiraram de lá e me passaram para a zaga. Demorou um pouco e agora que estou bem como zagueiro, me tiram de lá e me colocam no meio-de-campo, como meia. Eu obedeço, mas não vou negar que estranhei muito quando saiu a escalação." Gustavo Nery não ficou só no susto. Discretamente, após o coletivo, procurou Rojas e disse que não se sentiu à vontade no meio. O treinador pediu a sua colaboração, já que não vê outro canhoto com características que lembrem Ricardinho. ?Eu e o Milton achamos que o Gustavo poderia se adaptar a essa posição. Ainda mais porque não temos o Ricardinho, mas ele não se adaptou. Então, iremos conversar bastante e definir tudo no coletivo desta sexta-feira no Morumbi. Não posso escalar um jogador que não esteja se sentindo bem na posição", afirmou Rojas, que também não ficou encantado com o desempenho do atleta fora de posição. A adaptação veio em uma hora bastante imprópria para o jogador. Gustavo está se sentindo tão bem como zagueiro que não cansava de falar a amigos próximos que atuar na defesa o levará até a seleção brasileira. Por essa razão, a sua resistência a atuar no meio-de-campo.