Gustavo Nery não treina; Corinthians tem nova camisa O técnico Emerson Leão teve trabalho no treino desta segunda-feira pela manhã para formar o time titular do Corinthians que deve entrar em campo na próxima quarta-feira, contra a Ponte Preta, às 19h30, pela primeira rodada da Série A-1 do Campeonato Paulista 2007. O setor prejudicado são as laterais. No coletivo realizado no Estádio da Fazendinha, no Parque São Jorge, Leão teve de improvisar na lateral-esquerda, já que o titular Gustavo Nery não apareceu ao treino - e ninguém teve uma justificativa do jogador para a sua falta -, colocando Edson, que originalmente atua na direita, já que está sem reserva para a posição, depois que César, na semana passada, resolveu voltar para a Inter de Milão. Ainda por causa dessa mudança, a lateral-direita também teve que ser ocupada por um jogador improvisado: Bruno Octávio, que é volante de origem, já que o reserva Fagner está com a seleção brasileira sub-20, disputando o Sul-Americano da categoria. Quem também não treinou foi Nilmar, que ainda não acertou sua situação com o clube. O time que disputou o coletivo foi (com as mudanças em parênteses): Marcelo, Bruno Octávio (Rosinei), Marinho, Betão e Edson; Marcelo Mattos, Magrão, Rosinei (Elton) e Roger; Amoroso e Jaílson. O treino terminou 1 a 1, com gol do atacante Jaílson para os titulares e do boliviano Arce para os reservas. Os jogadores entraram em concentração ainda nesta segunda. Nova camisa na estréia A Nike, fornecedora de uniformes do Corinthians, apresentou nesta segunda a nova camisa 3 para a temporada 2007: será branca com listras cinzas (foto acima). Esse desenho não é tão novidade no clube, pois foi utilizado pelo time nos anos 60-70. A nova camisa será usada no jogo contra a Ponte e estará à venda por 135 reais. Atualizado às 18h55