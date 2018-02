Gustavo Nery pede descanso para titulares Após o clássico contra o Palmeiras, Gustavo Nery pediu que Antonio Lopes colocasse um time misto em algumas partidas seguintes do Corinthians. ?Tem jogador muito cansado e um descanso seria muito bom, mas isso é ele que decide. O Delegado é o nosso chefe?. O time de Parque São Jorge tem três compromissos em oito dias: enfrenta o Pumas, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, e Paraná, no sábado, e São Paulo, na segunda, ambos pelo Campeonato Brasileiro. Nery apareceu na sala de imprensa vestindo uma camisa da Seleção Brasileira, que defendeu - ainda que no banco - na partida contra a Venezuela, quarta-feira, em Belém na despedida do Brasil nas Eliminatórias. ?É para dar uma forçadinha com o professor Parreira na minha disputa com o Gilberto?, disse, brincando muito. Estava feliz. Mas, deu ainda uma bronca nos jornalistas. ?Vocês precisam dizer aí que nós estamos invictos há 13 jogos. É uma coisa muito importante e se eu não falar, voês não falam. Mas, se a gente tivesse perdido...?. O lateral continuou explicitando os motivos de alegria que o corintiano deve ostentar. ?Além de tudo, esse ano nós não perdemos do Palmeiras. Ganhamos duas e empatamos uma.? Não tocou nas três derrotas para o São Paulo.