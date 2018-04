Gustavo Nery pode ser mais um desfalque para o Corinthians

Sem contar com Finazzi, Moradei e Zelão, o técnico Nelsinho Baptista pode ter mais um desfalque para a partida diante do Vasco, no dia 28 deste mês, no Pacaembu: o lateral-esquerdo Gustavo Nery. De acordo com o departamento médico do clube, Gustavo Nery possui uma fibrose na coxa esquerda e está fora dos treinamentos da equipe, nesta quarta-feira. O jogador se machucou durante o empate em um gol diante do Goiás, na última rodada do Brasileirão. Gustavo Nery passa pelo mesmo problema pela segunda vez neste ano e deve ter sua presença confirmada ou não para a partida somente na semana que vem. Se não puder jogar, o lateral pode dar sua vaga para o jovem Carlão.