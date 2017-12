Gustavo Nery prova dedicação ao São Paulo Se alguém ainda tinha alguma dúvida da disposição de Gustavo Nery depois que foi confirmada, em março, sua transferência para o Werder Bremen, da Alemanha, o jogo desta quarta-feira tirou qualquer dúvida: o lateral-esquerdo, que sofreu o pênalti convertido por Luís Fabiano e fez o terceiro gol do São Paulo nos 3 a 0 sobre o Tachira, vai continuar dividindo com vontade todas as bolas até 27 de julho, quando termina seu contrato. "As pessoas que conhecem meu caráter sabem que eu não poderia fazer outra coisa mesmo. Até o último dia do meu contrato vai ser assim", desabafou o jogador, meia hora depois de deixar o Morumbi como um dos principais jogadores em campo. "Se não fosse assim, não teria feito o gol contra o Coritiba (2 a 1 para o São Paulo). Deixei a perna. E aí, se eu quebrasse? Não vou mudar", lembrou, em referência a um dos três gols marcados no Campeonato Brasileiro - ele é o artilheiro do time na competição. Em 25 jogos em 2004, fez 6 gols. O jogador de 1,82 m e 79 kg, que tem facilidade de ir ao ataque, foi contratado pelo São Paulo do Guarani em 2000, justamente depois de ter marcado dois gols em Rogério Ceni. Desde que chegou ao Morumbi, disputou 201 partidas e fez 31 gols. "Estou saindo este ano, todo mundo já sabe, mas quero sair pela porta da frente. O contrato é de quatro anos. Se for o caso de um dia voltar ao Brasil, quem sabe o próprio São Paulo possa me acolher?" Segundo Gustavo Nery, a marcação feita pela equipe venezuelana no primeiro tempo foi implacável. "Tinha um cabeludinho (Bidoglio) que ficou o tempo todo me marcando no primeiro tempo. Aí, logo que começou o segundo, eu pensei: ele vai estar cansado. Fui para cima e sofri o pênalti", revelou. Com o bom resultado, meio caminho está andado para a vaga nas semifinais da Libertadores. "Nesse confronto de 180 minutos, fizemos bem a primeira parte, com muita vontade. Agora, é fazer a parte que falta, lá", afirmou Gustavo Nery.