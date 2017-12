Gustavo Nery quer renovar com o São Paulo Gustavo Nery aproveita o bom momento que está vivendo no São Paulo para cuidar do futuro. Pede um presente de Natal para a diretoria. "Meu contrato vence em junho de 2004, mas eu gostaria muito de receber uma proposta de renovação no final do ano. Poderíamos fazer um novo contrato para dois ou três anos e assim, ficaria bastante tempo no São Paulo. Se não der certo, fico até o final da Libertadores e depois sigo minha vida em outro lugar, apesar de querer continuar no São Paulo." Contra o River Plate, quarta-feira, em Buenos Aires, pela Copa Sul-Americana, Gustavo Nery deixa o ataque e volta à zaga. Roberto Rojas seguirá o seu estilo e vai jogar com três zagueiros. Ao lado de Nery, estarão Lugano e Jean, que não jogou contra o Vitória, pela suspensão no Campeonato Brasileiro. A dúvida que Rojas não definirá até o início da partida é se jogará apenas com Luís Fabiano no ataque ou se colocará Diego Tardelli como seu parceiro. No primeiro caso, Souza jogará mais adiantado e no segundo, o time terá um jogador a mais no meio-campo, provavelmente Carlos Alberto. A escalação terá Rogério Ceni, Jean, Lugano e Gustavo Nery; Gabriel, Fábio Simplício, Adriano e Fabiano; Souza; Carlos Alberto (Diego Tardelli) e Luís Fabiano. Com uma ou outra escalação, o time vai com tranqüilidade para o jogo, já que a conquista da vaga para a Libertadores está muito próxima. Ela será garantida matematicamente com uma vitória nos próximos três jogos contra Ponte Preta, Inter-RS (fora de casa) e Flamengo, no Morumbi, mas pode vir também de outras maneiras. Se conseguir um empate nos próximos jogos, o São Paulo estará classificado se o São Caetano ganhar do Inter na rodada final. Se o São Paulo conquistar dois empates, terá a vaga se o São Caetano empatar com o Inter. E, se o São Caetano perder dois jogos, o São Paulo estará classificado mesmo se perder todas as partidas restantes. Fábio Aurélio, lateral do Valência, está se recuperando no São Paulo de uma operação na rótula do joelho direito, realizada em 15 de julho. "Pretendo voltar aos treinamentos no início do ano", diz o jogador.