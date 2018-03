Gustavo Nery rebate críticas do presidente O lateral-esquerdo Gustavo Nery, apesar da vitória, estava muito irritado após o jogo. O alvo era o presidente Marcelo Portugal Gouvêa, que na terça-feira , o havia acusado, juntamente com Gabriel e Jean, de ser um dos três piores na derrota por 5 a 2 para o Paysandu, domingo. ?Gostaria que ele falasse isso na minha cara e não por trás. Ele poderia ir ao CT e conversar com a gente e não ficar falando por entrevistas. Mas isso não vai me abater. Estou jogando muito bem na zaga e estava jogando bem na lateral também. O presidente não vai acabar com o meu trabalho." Outros jogadores preferiam falar sobre o jogo desta quinta-feira e não sobre a goleada sofrida no domingo. Kaká, que voltava ao time, preferiu comemorar os três pontos do que falar sobre o mau rendimento do time. ?A gente ganhou e é isso o que interessa. Passamos na Copa do Brasil e vamos pegar o Goiás. Agora, vamos ganhar do Figueirense também no domingo para que a gente possa embalar no Brasileiro. Ganha um jogo hoje, outro no domingo, depois mais um e estaremos logo na disputa." Ele promete um rendimento melhor. ?Vou ganhar mais ritmo de jogo e tempo de bola. Isso só vem com o tempo. Fisicamente eu estou muito bem. Não senti dores na coxa, mas é difícil render bem depois de 41 dias fora. Só treinei com bola três dias e não dá mesmo para render muito bem." Ricardinho também usou do pragmatismo para analisar o jogo. ?A torcida sempre quer espetáculo e hoje o espetáculo que nós demos foi conseguir os três pontos. Ganhando é o que interessa", completou. ?Não adianta fazer um grande jogo e perder ou empatar. Ganhamos e está muito bom", disse Adriano, há pouco tempo no time, mas já mostrando o mesmo discurso de veteranos. É ainda o efeito da goleada.