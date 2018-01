Gustavo Nery se contunde em treino O lateral esquerdo Gustavo Nery, do São Paulo, machucou o joelho esquerdo no treino rachão desta terça-feira à tarde no campo do Corinthians Alagoano, em Maceió e virou dúvida do técnico Nelsinho Baptista para o jogo desta quarta-feira à noite contra o Coritiba. o jogador chocou-se com o zagueiro Wilson e imediatamente deixou o campo. O médico Luís Augusto Gaspar disse que a contusão não é grave, mas terá de esperar até a hora da partida para saber se Gustavo Nery poderá jogar. Se for vetado, Lino entrará no seu lugar. Outra dúvida do treinador, mas com a relação a parte tática é Carlos Miguel ou Souza na meia esquerda. Nelsinho disse no fim do treino que vai manter essa dúvida até momentos antes do jogo.