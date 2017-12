Gustavo Nery será operado em São Paulo O jogador brasileiro Gustavo Nery, do Werder Bremen, da Alemanha, deverá ser submetido a uma nova cirurgia na mão esquerda, segundo informou nesta terça-feira o diretor esportivo do clube, Klaus Allofs. O jogador viajou para São Paulo e deverá ser operado nas próximas semanas já que o clube o quer de volta ni início de janeiro, quando tem início da pré-temporada. Gustavo se machucou no dia 28 de agosto, na partida contra o Wolfsburgo. Em seguida, o jogador foi operado no Brasil - onde cumpriu a primeira fase do programa de reabilitação - e voltou para Bremen no final de outubro. "Consideramos que a melhor opção para o jogador seria mesmo a de viajar para o Brasil e acelerar o processo de recuperação para que possa estar de volta no dia 3 de janeiro para o início da preparação para a segunda fase do campeonato", explicou Allofs.