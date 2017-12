Gustavo Nery vai mesmo para Werder Bremen O Werder Bremen confirmou nesta terça-feira que já acertou a contratação do meia/lateral Gustavo Nery, do São Paulo. O jogador, que assinou contrato de 4 anos com o atual líder do Campeonato Alemão, só irá se apresentar ao novo time no meio do ano - justamente quando acaba seu compromisso com o clube brasileiro. O diretor-esportivo do Werder Bremen, Klaus Allofs, elogiou muito a versatilidade de Gustavo Nery. ?Pode jogar tanto na defesa, quanto na lateral e no meio-de-campo. É um grande reforço?, afirmou o dirigente alemão.