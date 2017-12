Gustavo Nery volta a sentir lesão e é poupado de treino O treinador Carlos Alberto Parreira divulga no dia 15 de maio a convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Alemanha. Mas Gustavo Nery, freqüentador assíduo da lista nos últimos meses, permanece fora dos treinos do Corinthians. O lateral, que atuou na derrota por 3 a 2 para a Ponte Preta, no domingo à tarde, foi poupado nesta quarta-feira de atividades pesadas. Justificativa: voltou a sentir lesão muscular na coxa direita. No entanto, está relacionado para o duelo com o River Plate, na quinta, no Pacaembu, pela Libertadores da América. Ele não está confirmado para o jogo. Gustavo Nery foi juiz do treino de dois toques de seus companheiros, no Pacaembu. Depois disso, vestiu luvas de goleiro e se posicionou para tentar defender os pênaltis de Carlos Alberto. Ficou apenas na boa intenção. Integrantes da Gaviões da Fiel foram ao treino para pressionar o time e passaram o recado com a sutileza habitual: ?Se o Corinthians não ganhar, olê olê olá, o pau vai quebar!? Kia Joorabchian também esteve no Pacaembu. Mas não para cobrar. ?Não tem pressão, sempre os acompanho?, disse o cartola da MSI.