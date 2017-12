Gustavo Nery volta contra a Lusa Apesar da Portuguesa ter perdido por goleada para o Vasco, por 4 a 1, no último fim de semana, o técnico do São Paulo, Nelsinho Baptista, encara o clássico de domingo, pelo Torneio Rio-São Paulo com a máxima seriedade. "Vai ser um jogo especialmente importante na busca da nossa classificação", disse o treinador da equipe, que está na vice-liderança da competição, atrás do Palmeiras. O treinador confirmou que o lateral-esquerdo Gustavo Nery, que cumpriu duas partidas de suspensão, vai voltar ao time titular. A dúvida na escalação será a presença do goleiro Rogério Ceni, que se machucou na vitória por 4 a 1 sobre o América-RJ, domingo, Morumbi. Se o jogador não estiver recuperado da contusão no tornozelo direito, Roger, que teve boa atuação no último jogo, será o substituto. Durante a semana, o time não terá mais três jogadores, todos na seleção: Belletti, Kaká e França.