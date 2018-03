Gustavo Scarpa diz realizar um sonho com primeiro jogo na Libertadores

Uma das principais contratações do Palmeiras para a temporada, o meia Gustavo Scarpa vive a expectativa de realizar a primeira partida na carreira pela Copa Libertadores, nesta quinta-feira, contra o Atlético Junior, em Barranquilla, na Colômbia. O camisa 14 defendeu o Fluminense por três temporadas, porém jamais pode disputar a competição continental.

"Sempre ressaltei a minha vontade em disputar a Libertadores. Acredito que seja o sonho de qualquer jogador sul-americano. Cheguei ao Palmeiras e terei a oportunidade de realizar mais esse objetivo profissional", disse Scarpa, que viajou com o elenco para Barranquilla. A preparação para a partida será encerrada em treino nesta quarta-feira, no local da partida.

Scarpa disputou quatro jogos pelo Palmeiras no ano e em todas as ocasiões entrou no segundo tempo. A expectativa dele é elevada para a estreia não só pela realização individual, como também pela ansiedade em ver como será o rendimento do Palmeiras. "Estou muito motivado e confiante de que faremos um grande jogo. Se o treinador precisar de mim, estarei preparado para ajudar o Palmeiras a ir em busca da vitória. Importante manter os pés no chão e ir passo a passo", afirmou.