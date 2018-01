Gustavo vai desfalcar zaga do S. Caetano Ainda sem condições de jogo, o zagueiro Gustavo vai desfalcar o São Caetano para a partida contra o Coritiba, sábado à tarde, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. Desta forma, Marco Aurélio, que cumpriu suspensão deve mesmo voltar ao time. O técnico vinha contente com a produção do trio defensivo, formado por Dininho, Gustavo e Tiago que participou das vitórias contra Corinthians, Santos e Vitória. Gustavo lamentou sua saída: "É um momento ruim, porque vinha me firmando como titular". Mário Sérgio, porém, não quis confirmar a alteração. Ele realizou o coletivo à tarde, a portas fechadas, mas sem divulgar a escalação. Nesta sexta-feira cedo acontece apenas um treino leve e depois do almoço a delegação viaja para Curitiba.