Gustavo vai treinar no Palmeiras mesmo sem contrato Mesmo sem contrato assinado, o zagueiro Gustavo, ex-Paraná, começa a treinar nesta sexta-feira no Palmeiras, por recomendação do técnico Caio Júnior. ?Já se passaram duas semanas de treino e ele, parado. Não podemos mais perder tempo. Por isso, o Gustavo vai começar a treinar com a gente amanhã (sexta-feira), vai fazer exames médicos na segunda-feira e, quando a situação dele for regularizada, ele já estará pronto para jogar?, disse o treinador, logo após a vitória por 4 a 2 sobre o Paulista de Jundiaí, no Palestra Itália. Gustavo está tão empolgado em jogar pelo Palmeiras que fez questão de ir até o vestiário da equipe para conhecer seus novos companheiros e parabenizá-los pela vitória. Ele é o quarto jogador que se destacou pelo Paraná no último Brasileirão a se transferir para o Palmeiras. Os outros foram o zagueiro Edmílson, o volante Pierre e o atacante Cristiano. O técnico Caio Júnior também veio do clube paranaense. Gustavo já acertou verbalmente um contrato de dois anos com o Palmeiras. Não assinou ainda porque havia firmado um pré-contrato com outra equipe, o Schalke 04. Ele chegou a viajar para a Alemanha, mas desistiu de jogar pelo Schalke ao perceber que não ganharia lá tanto quanto imaginava. Os alemães, porém, tentaram de tudo para fazer valer o que havia sido firmado, exigindo inclusive uma indenização pela rescisão do pré-contrato. Depois de duas semanas de muita conversa, o advogado de Gustavo conseguiu sua liberação. O documento deve ficar pronto até segunda-feira. E aí sim, o zagueiro assinará com o Palmeiras.