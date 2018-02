Guti e Robben entram na relação do Real contra o Barça

O meia Guti e o atacante Robben entraram na relação do técnico Bernd Schuster para enfrentar o Barcelona neste domingo, ao tempo que Drenthe e Higuaín ficaram de fora. Veja também: Rijkaard diz não ter problema algum com Ronaldinho Gaúcho Schuster contou com todos os seus jogadores no último treino antes do clássico. Guti superou o teste ao qual foi submetido, e se mostrou recuperado da entorse no tornozelo direito sofrida no treino de sábado. Como só podia relacionar 18 de seus 25 jogadores para a partida, o técnico alemão optou por deixar de fora Codina, Salgado, Metzelder, Drenthe, Higuaín, Balboa e Soldado. Por outro lado, o atacante holandês Arjen Robben retorna ao time merengue em partidas do Campeonato Espanhol após superar uma lesão muscular.