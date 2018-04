Guto Ferreira espera por reforços na Portuguesa

SÃO PAULO - Três jogos, nenhuma vitória e dentro da zona de rebaixamento. O início de Campeonato Paulista não é nada animador para a Portuguesa. Preocupado com a situação da equipe, o técnico Guto Ferreira já fez seu alerta e espera por reforços. "Sempre falei, desde a apresentação, que a situação é bastante preocupante", disse.

Apesar de ter ciência de que o elenco lusitano necessita de reforços, o treinador prefere trocar o discurso pelo trabalho. "Não adianta a gente ficar apenas reclamando. Existe a consciência que nós temos que melhorar e estamos trabalhando para isso", prometeu.

Além do elenco reduzido, outro problema apontado por Guto Ferreira é o condicionamento físico dos jogadores, que ainda está bem abaixo do ideal. Um exemplo disso aconteceu na derrota para o XV de Piracicaba, por 1 a 0, no sábado, quando o clube do Canindé arrefeceu na segunda etapa.

Com este resultado, a Portuguesa ocupa a zona de rebaixamento do Paulistão, com apenas um ponto, na 18.ª colocação geral. A briga por vaga parece já um sonho distante, já que os líderes do Grupo C são o São Bernardo e o Santos, com nove e sete pontos, respectivamente.