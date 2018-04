Guto Ferreira fecha treino, mas indica que não fará mudanças no Inter

O técnico Guto Ferreira fez mistério nesta sexta-feira na última atividade do Internacional antes do jogo contra o ABC-RN, em Natal, no sábado, em rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No treino realizado em solo potiguar, o treinador fechou os portões e indicou que não deve fazer maiores mudanças na equipe.

Sem dar detalhes sobre o time durante o treino, Guto indicou na entrevista coletiva que está encarando a sequência de jogos do Inter como fundamental para ganhar ritmo com a mesma formação. No entanto, não descartou mudança pontual na equipe visando as próximas rodadas.

A tendência é que o treinador, sem maiores problemas de lesão ou suspensão, escale a equipe neste sábado, às 16h30, com Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Cuesta e Uendel; Dourado, Edenilson, D'Alessandro, William Pottker e Sasha; Leandro Damião.

No embalo de quatro vitórias consecutivas na Série B, o Inter ocupa a vice-liderança da Série B, com 36 pontos, três abaixo do líder América-MG.