Guto Ferreira quer a Portuguesa focada no Paulistão

SÃO PAULO - Na semana passada, a Justiça de São Paulo determinou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) devolvesse os quatro pontos para a Portuguesa, decisão que a manteve na elite do Campeonato Brasileiro e rebaixou o Fluminense. O técnico Guto Ferreira, porém, deixa essa situação com a diretoria e garante que o foco está voltado para o Campeonato Paulista.

A montagem do elenco rubro-verde está atrasada justamente por causa dessa indefinição. A diretoria acertou até agora com cinco reforços apenas: o zagueiro André Vinícius, os volantes Diogo Silva e Gomes, o meia Giovanni e o atacante Caio Mancha. Por outro lado, mais de 10 jogadores já deixaram a Portuguesa.

"O foco de quem está dentro de campo (jogadores e comissão técnica) é o Campeonato Paulista. Toda essa polêmica precisa ser resolvida pela diretoria. Não tem essa de se preocupar com o Brasileiro porque temos um campeonato bastante difícil que vai começar neste final de semana e precisamos estar concentrados", comentou o treinador.

A Portuguesa, que está no Grupo C junto com Paulista, Ponte Preta, Santos e São Bernardo, faz sua estreia neste domingo contra o Corinthians, no estádio do Canindé, em São Paulo.