Guto Ferreira testa defesa do Inter para enfrentar a melhor ataque da Série B

O técnico Guto Ferreira, do Internacional, direcionou o treino que comandou nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, para ajustar o sistema defensivo da equipe colorada que entrará em campo neste sábado, às 16h30, no estádio Beira-Rio, diante do Londrina, na abertura do returno (20.ª rodada) do Campeonato Brasileiro da Série B.

O treinador montou a atividade com a divisão do grupo para trabalhos diferentes entre atacantes e defensores. A preocupação de Guto Ferreira com a zaga tem um motivo especial: o Londrina - que ocupa a 11.ª posição na tabela de classificação com 27 pontos - possui o melhor ataque da competição, com 28 gols marcados em 19 jogos.

Mas, apesar dos cuidados especiais com o poderio ofensivo da equipe paranaense, o técnico colorado não deverá promover mudanças no time que iniciará a partida. Os titulares serão os mesmos que aturam na vitória por 2 a 0 sobre o Guarani, em Campinas (SP), no sábado passado: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson, Sasha, D'Alessandro e William Pottker; Leandro Damião.

O elenco do Internacional, que é atualmente o vice-líder do campeonato com 33 pontos obtidos até aqui - três a menos que o líder América-MG -, continua a preparação para o confronto válido pela 20.ª rodada da Série B nesta sexta-feira.