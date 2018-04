Guto indica Inter reserva para encarar o Atlético-MG na Primeira Liga

O Internacional deverá enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira com uma escalação reserva. Ao menos foi o que indicou o técnico Guto Ferreira no treino desta segunda, que abriu a preparação colorada para o confronto que acontecerá no Beira-Rio, às 19h30, pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga.

No CT do Parque Gigante, Guto comandou um trabalho tático em campo reduzido, seguido de um treino de ataque contra defesa. Nele, o treinador esboçou um time alternativo, afinal, nomes como D'Alessandro, Víctor Cuesta, Leandro Damião e Rodrigo Dourado foram preservados e sequer participaram das atividades.

Outro jogador que não trabalhou nesta segunda-feira foi o meia Camilo, liberado para resolver questões particulares. Como vem ficando no banco nas últimas partidas, no entanto, ele pode ser titular diante do Atlético-MG.

A tendência é que o Inter entre em campo nesta quarta com: Marcelo Lomba; Junio, Danilo Silva, Ernando e Iago; Charles, Alex Santana e Juan (Camilo); Nico López, Joanderson e Carlos.