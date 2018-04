Guto treina com Uendel e Sasha e pode repetir escalação do Inter

O técnico Guto Ferreira indicou nesta terça-feira que deve repetir no sábado a escalação do time do Internacional que venceu o Guarani por 2 a 0 no fim de semana passado. Na atividade realizada pela manhã, o treinador contou com Uendel e Sasha entre os titulares, visando o jogo contra o Londrina, no sábado, pela 20ª rodada, a primeira do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro.

Sob chuva e frio, Guto contou com o retorno de Uendel, que havia sido preservado da atividade de segunda em razão de desconforto muscular. Também teve Sasha entre os titulares, indicando que Camilo deve ser mantido no banco. Durante o trabalho tático desta terça, Guto chegou a testar o reforço entre os 11, mas acabou com Sasha nesta vaga.

Para a próxima rodada, o técnico terá a sua disposição o volante Felipe Gutiérrez. O chileno volta ao time após cumprir suspensão no sábado passado.

Guto tem mais três dias de treino para definir como vai escalar a equipe para sábado. Se repetir a formação desta terça, o Inter entraria em campo no Beira-Rio com Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson e D'Alessandro; Sasha, William Pottker e Leandro Damião.

O Inter voltará aos trabalhos na manhã desta quarta-feira. Depois trabalhará também pela manhã na quinta e na sexta. Vice-líder da Série B, três pontos atrás do líder América-MG, o time gaúcho busca sua quarta vitória consecutiva na competição.