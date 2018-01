Gutti se rebela e deve deixar o Real A contratação do meia David Beckham provocou a primeira grave fissura no elenco do Real Madrid. Irritado com o que considera falta de oportunidade, o meio-campista Gutti deve deixar o clube. ?Nunca me passou pela cabeça abandonar a equipe, mas acredito que, diante das circunstâncias, não tenho outra alternativa?, disse o jogador em entrevista ao ?El Mundo?. ?Estou cansado de bater contra o muro?, acrescentou o jogador, de 26 anos, que integra a seleção espanhola, mas sempre teve dificuldades em ganhar uma vaga de titular no Real. Gutti lembrou que quando estava se firmando no meio-de-campo, o Real contratou Zidane. Com isso, teve de se deslocar para o ataque. Foi então, que o Real trouxe Ronaldo. Agora que contratou Beckham. ?As portas estão fechadas para mim aqui?, reconheceu o jogador, que pretende se transferir para um clube italiano. ?Quem sabe Roma ou Milão, disse.