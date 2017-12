Guus Hiddink confirma que vai trocar goleiro contra Itália O técnico da Austrália, o holandês Guus Hiddink, confirmou neste domingo que o goleiro Mark Schwarzer voltará à equipe titular na partida contra a Itália, nesta segunda-feira, em Kaiserslautern, pelas oitavas-de-final. Schwarzer vai substituir Zeljko Kalac, que falhou no lance que resultou no segundo gol da Croácia, na última partida válida pelo grupo F, que terminou empatada em 2 a 2, e que quase custou a classificação da equipe da Oceania à segunda fase. "Normalmente não dou a escalação antes dos jogos, mas confirmo que Schwarzer voltará ao gol contra a Itália", afirmou o treinador. Schwarzer, considerado especialista em penalidades máximas, foi um dos heróis da classificação dos australianos para o Mundial da Alemanha, ao defender dois pênaltis na disputa contra o Uruguai, pela repescagem, em novembro do ano passado, em Sydney.