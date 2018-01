Guus Hiddink deve substituir Eriksson O técnico holandês Guus Hiddink é o favorito para suceder o sueco Sven Goran Eriksson no comando da seleção da Inglaterra após a Copa do Mundo. Atualmente, Hiddink dirige a Austrália, segunda adversária do Brasil no Mundial. Eriksson se desgastou ao cair numa pegadinha de um tablóide inglês e já anunciou que deixará o cargo. Luiz Felipe Scolari também é candidato à vaga na Inglaterra.