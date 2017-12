Guus Hiddink elogia a evolução da seleção australiana O técnico da seleção da Austrália, o holandês Guus Hiddink, disse que seus jogadores fizeram grandes progressos desde que conseguiram a classificação para a Copa, em novembro do ano passado, quando eliminaram o Uruguai. O treinador, que levou Holanda e Coréia do Sul às semifinais dos dois últimos Mundiais, acha que sua equipe está pronta para o mais importante campeonato do mundo. "O progresso que obtivemos em apenas alguns meses foi incrível, principalmente se compararmos nosso futebol atual com o nível de seis meses atrás", avaliou. "Sabemos o que nos espera na Copa, nos aspectos físicos e táticos. O empate no amistoso com a Holanda nos deu maior confiança - apesar de que isso nós já tínhamos desde que vencemos o Uruguai". Apesar da boa atuação no amistoso, o goleiro Mark Schwarzer não garantiu a vaga de titular. Hiddink só pretende escolher o dono da posição no último treino antes da estréia, contra o Japão, no dia 12. Schwarzer disputa a posição com Zeljko Kalac, que jogou muito bem no amistoso entre Austrália e Grécia, em Melbourne, realizado no dia 25 de maio. "Vamos decidir sem emoção, sem preferência pessoal, analisando a atuação de cada um para tomar a decisão final", disse Hiddink. Japão e Austrália estão no grupo F, ao lado de Brasil e Croácia. A equipe de Hiddink tem partida contra a seleção brasileira marcada para o dia 18, em Munique.