Guus Hiddink será o técnico da Inglaterra, diz jornal A Federação Inglesa começa a estudar na sexta-feira nomes para o lugar de Sven-Goran Eriksson no comando da seleção depois da Copa do Mundo da Alemanha. Mas o próprio teria dito que seu substituto já está definido: será o holandês Guus Hiddink, atual técnico da Austrália. A informação é do tablóide The Sun. Eriksson teria feito a revelação a um casal de amigos, segundo o jornal.