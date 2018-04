Gyan brilha, Gana vence Níger e avança na Copa Africana de Nações

PORT ELIZABETH - A seleção de Gana confirmou todo o seu favoritismo no Grupo B da Copa Africana de Nações e encerrou a primeira fase da competição, na África do Sul, com o primeiro lugar na chave. Nesta segunda-feira, incontestável vitória por 3 a 0 sobre Níger, em Port Elizabeth.

No outro jogo do grupo, simultaneamente, em Durban, Mali ficou no empate em 1 a 1 com a República Democrática do Congo e avançou com o segundo lugar. Assim, Gana terminou com sete pontos, enquanto Mali somou quatro. Congo, com três, e Niger, com apenas um ponto, foram eliminados e voltam para casa.

Estrela do time de Gana, Asamoah Gyan foi o nome do jogo. Ele abriu o placar aos 6 minutos, depois de receber, livre na pequena área, passe de Adomah. Ainda no primeiro tempo, Gyan cruzou, Atsu recebeu, dominou no peito, viu o marcador cair, e bateu tirando do goleiro. Na volta do intervalo, após falta batida na área, Gyan bateu à queima-roupa. O goleiro Dauda pegou, mas Boye marcou no rebote.

Em Durban, Mbokani bateu pênalti e abriu o placar para o Congo logo aos 3 minutos. Aos 14, Samassa empatou e deu números finais à partida. Agora Mali pega a África do Sul, enquanto Gana pega a surpresa Cabo Verde nas quartas de final.