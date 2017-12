Gygax não jogará contra a Coréia do Sul devido a lesão O meio-campista suíço Daniel Gygax, machucado, não jogará a próxima partida do Grupo G no mundial contra a Coréia do Sul, na próxima sexta-feira, em Hannover, de acordo com a comissão técnica do time. Gygax, 24 anos, sofreu uma lesão muscular no abdome durante a partida contra o Togo (vitória suíça por 2 a 0). Machucado, teve de ser substituído durante o segundo tempo da partida. Para o treinador da Suíça, Koebi Kuhn, o jogo contra a seleção de Togo foi ruim, com um extenso "rosário de passes errados", e um esforço muito grande para ganhar da pior equipe do mundial, eleita pela Fifa. A seleção da Suíça precisa de apenas um empate no jogo contra os sul-coreanos para chegar às oitavas de final. Caso perca o jogo, os suíços terão de torcer para que a França não derrote Togo no outro jogo do grupo G.