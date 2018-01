Há 10 anos, Palmeiras vencia rival e tabu Há 10 anos uma vitória antológica sobre o arqui-rival Corinthians serviu como um marco na história do Palmeiras. Depois de 16 anos e dez meses sem ganhar títulos, os 4 a 0 na final do Paulista de 1993 deixaram para trás o incômodo tabu e, de quebra, abriram as portas para uma série de conquistas do clube. Somente naquele ano, além do Estadual, o time levantou a taça do torneio Rio-São Paulo e o Brasileiro. Como havia perdido o jogo de ida por 1 a 0, o Palmeiras precisava vencer no tempo normal para jogar pelo empate na prorrogação. Ganhou nos dois. Vanderlei Luxemburgo bloqueou o Corinthians de Nelsinho Baptista, mas quem brilhou mesmo foi a "seleção" palmeirense: Sérgio; Mazinho, Antônio Carlos, Tonhão e Roberto Carlos; César Sampaio, Daniel e Edilson (Jean Carlo); Edmundo, Evair e Zinho. Zinho fez o primeiro, Evair, o segundo, e Edilson, o terceiro. Com 3 a 0 após 90 minutos, veio a prorrogação e, com ela, outro gol de Evair. Num tempo em que, ao contrário de hoje, todos os jogadores davam entrevistas, o Palmeiras se tornou campeão paulista.