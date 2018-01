Há esperança de Messi enfrentar o Brasil, diz técnico da Argentina

Lionel Messi pode melhorar de sua lesão antes do esperado e estar em condições de jogar em novembro contra Brasil e Colômbia, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, disse nesta quarta-feira o técnico da seleção argentina, Gerardo Martino.

Messi, que no fim de semana sofreu ruptura de ligamento colateral interno do joelho esquerdo, estará em condições de retornar para 21 ou 22 de novembro, mas Martino confia em contar com o astro em 13 de novembro contra o Brasil, em Buenos Aires.

"Vamos vendo como vai a evolução, sobretudo para ajustar o tempo de recuperação", disse Martino à DirecTV Sports.

"É uma lesão que vai demandar entre seis e oito semanas, mas pode ser que ele (Messi) se sinta melhor antes e chegue à próxima convocação. Estamos no limite", disse o técnico, que também comandou Messi no Barcelona.

A Argentina vai estrear nas eliminatórias contra o Equador, em 8 de outubro em Buenos Aires, e cinco dias depois visitará o Paraguai em Assunção.