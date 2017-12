Há menos de três meses no cargo, técnico Leonardo deixa time turco

Durou pouco mais de dois meses a passagem do ex-jogador Leonardo como técnico no futebol da Turquia. Nesta quinta-feira, o Antalyaspor anunciou a demissão do treinador brasileiro, que assumiu o comando do clube no final de setembro.

A saída de Leonardo se dá após o Antalyaspor perder por 3 a 0 para o Trabzonspor, na última segunda-feira, pelo Campeonato Turco. Embora conte no seu elenco com o astro camaronês Samuel Eto'o, o clube faz campanha ruim no torneio nacional, com 13 pontos somados em 14 jogos, na 14ª colocação e próximo da zona de rebaixamento.

À frente do Antalyaspor desde o fim de setembro, Leonardo dirigiu o time em dez partidas por diferentes competições. E o desempenho não foi bom, com quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. Dois desses triunfos foram pela Copa da Turquia, mostrando que a campanha na principal competição nacional é ainda pior.

"Nossos caminhos se separaram em comum acordo com o treinador de Leonardo Araujo. Agradecemos sua contribuição ao clube até agora e desejamos-lhe sucesso no próximo trabalho esportivo", anunciou o time turco em comunicado divulgado no seu perfil no Twitter.

A diretoria do Antalyaspor ainda não definiu o nome do substituto de Leonardo. Essa foi a terceira experiência do brasileiro como treinador, sendo que as outras duas foram no futebol italiano, nos rivais Milan e Internazionale, clube pelo qual conquistou o título da Copa da Itália na temporada 2010/2011.