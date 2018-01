Valencia comemora a renovação de contrato com o Santos por 1 ano

O volante Valencia confirmou neste sábado que renovou o seu contrato com o Santos. O colombiano tinha vínculo com o clube da Baixada Santista até o final deste ano e, desde junho, não entra em campo por causa de uma grave lesão no joelho direito.

O jogador se machucou quando defendia a seleção colombiana durante a Copa América e precisou passar por cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior. A diretoria do Santos contou com o aval do departamento médico para prolongar o acordo. "É uma notícia ótima, que me deixa bastante entusiasmado, pois passei por meses difíceis neste segundo semestre", comemorou o atleta.

Valencia, de 30 anos, foi contratado no início da temporada junto ao Fluminense. Foi titular na conquista do Santos no Campeonato Paulista e se machucou no início do Campeonato Brasileiro. No total, disputou 16 partidas com a camisa do Santos e não marcou gols. "A partir de agora começa um novo momento para mim dentro do Santos. Minha confiança está maior do que nunca e procurarei corresponder, a cada jogo da próxima temporada, o apoio que recebi dos profissionais do clube, bem como da diretoria através dessa renovação de contrato", comentou.

O Santos perdeu a final da Copa do Brasil para o Palmeiras na última quarta-feira e neste domingo, às 17 horas, se despede do Brasileirão no duelo contra o Atlético Paranaense, na Vila Belmiro. Sem chances de alcançar o G4, resta ao time alvinegro tentar terminar a competição no quinto lugar, pois dá o direito de entrar na Copa do Brasil nas oitavas de final. O Santos está em sétimo com 55 pontos, dois a menos do que o Internacional, que é o quinto colocado. O Sport é o sexto com 56.