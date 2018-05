Há um ano no São Paulo, Daniel se diz recuperado para voltar

Quando decidiu contratar o meia Daniel, no início do ano passado, mesmo sabendo que o jogador estava machucado, o São Paulo tinha conhecimento de que corria um risco. Há 14 meses no Morumbi, o ex-botafoguense só atuou por pouco mais de 20 minutos, em duas partidas do Campeonato Brasileiro de 2015 - em 12 jogos ficou no banco de reservas e não foi chamado ao campo.

A ideia era fazer uma boa pré-temporada e mostrar serviço ao técnico Edgardo Bauza, mas uma contratura no músculo posterior da coxa direita impediu Daniel de começar 2016 jogando. O meia passou por tratamento, foi liberado pelo departamento médico e agora está pela primeira vez à disposição de Bauza, que pode utilizá-lo na partida diante do Novorizontino, na noite desta quarta-feira, no Pacaembu, pela sexta rodada do Paulistão.

"O ano passado foi complicado. Apesar de me recuperar bem da lesão, não tive uma sequência de jogos. Por outro lado, foi bom, porque agora estou 100% recuperado e perto do meu melhor fisicamente. Acho que em 2016 posso jogar mais vezes e dar continuidade na minha carreira, porque posso ajudar muito o time com as minhas características", avalia Daniel.

Aos 22 anos, ele é uma das poucas opções de Bauza para o meio-campo. O treinador conta, no elenco, com apenas um armador de ofício: Paulo Henrique Ganso. Michel Bastos também atua como meia ofensivo, mas qualquer outro atleta precisaria ser deslocado para jogar por ali, como Wesley, Carlinhos e Alan Kardec.

"Acredito que o meu estilo de jogo é diferente dos outros jogadores do elenco. Por isso, acredito que posso ser útil ao São Paulo e render mais opções com as minhas características. Mesmo se não for como titular, sinto que posso tentar mudar a história de uma partida se entrar no decorrer do jogo. Quero mostrar que posso ajudar dentro de campo e farei de tudo para que esta temporada seja diferente", promete Daniel.