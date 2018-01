Há um ano, o Santos amargava o ostracismo Você apostaria, há um ano, que o Santos estaria embarcando, em junho de 2003, rumo à Colômbia para disputar a semifinal da Taça Libertadores da América? Seguramente nem o mais fanático e otimista santista responderia que sim. Pois é, o time que enfrenta o Independiente, quarta-feira, e é manchete dos principais cadernos de esportes, estava no ostracismo nessa época de 2002. Em 17 de junho daquele ano, completava 64 dias sem jogar partidas oficiais, porque havia sido eliminado precocemente do Torneio Rio-São Paulo. O último jogo, antes do início do Campeonato Brasileiro, no início de agosto, tinha ocorrido em 14 de abril. Foi um melancólico empate com o Bangu por 1 a 1, no Estádio de Moça Bonita. Atuaram, por exemplo, o zagueiro Odvan, o lateral-direito Valdir, o lateral-esquerdo Leandro e os meias Esquerdinha e Robert, que não estão mais na Vila Belmiro. O Santos terminou a competição na modestíssima 9.ª colocação, atrás dos três grandes da capital paulista, do São Caetano, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo-RJ e do Paulista - na época Etti Jundiaí. Se ficasse entre os seis melhores, teria conseguido, pelo menos, uma vaga na Copa dos Campeões. Mas a campanha foi pífia. Perdeu, por exemplo, do modestíssimo Americano, de Campos, por 3 a 2. Foi derrotado, em casa, pelo Etti Jundiaí por 2 a 1 e levou 3 a 1 da Ponte Preta, em Campinas. Além das dívidas, que ainda existem hoje, o clube não tinha nenhuma perspectiva, pois faltava dinheiro para grandes investimentos. A diretoria havia contratado, no início do ano, jogadores, como o atacante Oséas, que não tiveram sucesso. E pouco depois os dispensou. Em 20 de maio, há pouco mais de um ano, o clube anunciou a contratação do técnico Emerson Leão e tudo começou a mudar. Sabendo que não poderia pedir reforços, apostou na juventude e pôs, entre os titulares, Diego e Robinho, além de ter recuperado Elano e Renato, que vinham sendo criticados pelos torcedores e poderiam ser dispensados. Parte da torcida, revoltada com o jejum de títulos importantes, colocava suas faixas de ponta-cabeça. Os protestos ocorriam em treinos e amistosos. "Quando vi o time que iniciaria a disputa do Campeonato Brasileiro, pensei que iríamos lutar apenas contra o rebaixamento", admitiu o meia Robert, hoje no futebol japonês.