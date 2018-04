Há um mês fora do São Paulo, Pintado diz que o time vai 'aprender na dor'

Fora do São Paulo há pouco mais de um mês, o ex-auxiliar técnico Pintado lamenta o momento "triste e difícil" que vive o time tricolor e diz que a luta contra o rebaixamento vai fazer o clube amadurecer. Para ele, o São Paulo perdeu a chance de corrigir problemas e planejar uma equipe que pudesse brigar por títulos.

"Essa situação difícil vai amadurecer o São Paulo. É assim, se aprende na dor. É um momento triste e difícil, mas dentro do clube a gente percebia a necessidade de reconstrução. O São Paulo se preocupou muito com o futebol dentro do campo e perdeu a chance de mudar algumas coisas fora dele", avalia Pintado, ao Estado.

Para Pintado, que deixou o São Paulo logo após a chegada da comissão técnica de Dorival Junior, as falhas do time vêm desde o planejamento financeiro e de construção da equipe para a temporada - cenário que favoreceu a venda de jogadores importantes do elenco que iniciou o ano.

"Era necessário construir uma condição para seguir uma caminhada buscando um objetivo. Manter a equipe, manter o conjunto, são questões importantíssimas. Muita mudança não ajuda", diz. "Agora, o Dorival precisa de um tempo para conhecer e poder colocar a mão na massa. Não dá para ele resolver todos os problemas do dia para a noite. Ele é um cara capaz e o São Paulo é muito grande, isso facilita o trabalho de qualquer profissional".

Pintado avalia que suas discordâncias em relação às decisões do clube podem ter custado seu cargo, mas diz ter cumprido com seu papel. "Sobre muita coisa, eu já tinha me posicionado e dito que não daria certo. Talvez isso tenha custado minha posição no São Paulo, mas eu não estava lá por causa de emprego, eu estava porque queria ser campeão. Cumpri minha obrigadção e nunca fugi da responsabilidade"

Com longa história no clube, onde atuou como jogador durante a conquista mundial de 1992, Pintado não descarta voltar a trabalhar com o São Paulo. "Se eu puder ajudar em alguma coisa, estarei sempre à disposição. Respeito a decisão do clube sobre minha saída, mas sei que eu poderia ser muito útil".

Sobre seus planos futuros, Pintado diz estar muito perto de acertar contrato para comandar uma equipe da Série A1 do Campeonato Paulista para 2018 e, até lá, pretende se aprimorar enquanto treinador.

"Volto a minha posição original, como treinador, trabalho que já exerci durante 13 anos. Nunca quis perder a ligação com o campo, com os atletas. Hoje, vejo que estou com mais capacidade. Até o final do ano, vou fazer algumas viagens, terminar cursos e me aprimorar".