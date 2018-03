Há um mês no Flamengo, Rômulo exalta parceria com Arão

Há apenas um mês no Flamengo, o volante Rômulo já conquistou a titularidade no clube nesse retorno ao futebol brasileiro e vem recebendo elogios, especialmente pela parceria com Willian Arão, o outro titular da posição. Nesta quarta-feira, ele fez elogios ao companheiro, apontando que ele vem lhe ajudando na readaptação ao País.

"É muito fácil jogar ao lado dele. É um cara que chega bem ao ataque, mas que também ajuda muito na marcação. Trabalhando no dia a dia, nos entrosaremos ainda mais para ajudar a equipe", elogiou, avaliando que pode melhorar o desempenho quando aumentar o entrosamento com os companheiros do meio-de-campo flamenguista.

O Flamengo volta a entrar em campo nesta quinta-feira, quando terá pela frente o América Mineiro, no Bezerrão, no Gama (DF), pela Copa da Primeira Liga. O técnico Zé Ricardo decidiu poupar praticamente todos os titulares, entre eles Rômulo, que já havia sido preservado pela comissão técnica no duelo com o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.

"Aqui nós somos sempre monitorados com relação a treinamentos e jogos. Quando o desgaste está um pouco acima, eles procuram dar uma recuperada", disse o camisa 27 do Flamengo, assegurando que o time seguirá sendo competitivo, mesmo sem contar com a sua base titular. "O elenco está bem preparado e é qualificado para dar conta do recado", completou.