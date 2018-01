?Há uma safra boa?, diz Ricardo Gomes O novo técnico da seleção olímpica do Brasil, Ricardo Gomes, não vai poder contar com os jovens Robinho e Diego, do Santos, no primeiro torneio da equipe, no Qatar em janeiro. O treinador soube disso nesta sexta-feira ao ser apresentado à imprensa pelo presidente da CBF, Ricardo Teixeira. Os dois craques estão convocados para a seleção sub-20, que disputará, também em janeiro, o Campeonato Sul-Americano da categoria, no Uruguai. "Entendi os motivos. Não vai haver problema", comentou Gomes. Ele estava emocionado com o convite da CBF e vai passar o fim de semana estudando a lista de jogadores que será anunciada na segunda-feira, já para a competição no Qatar. "Teremos vários atletas que estão em atividade no exterior. Há uma safra muito boa de jogadores de talento", disse. A explicação da CBF para a ausência de Robinho e Diego na primeira relação da seleção sub-23 (a olímpica) foi dada pelo supervisor Américo Faria. Ele disse que a CBF preferiu priorizar o Sul-Americano por se tratar de um torneio oficial da Fifa. O que não é o caso da competição no Qatar. Gomes defendeu a seleção brasileira na Copa de 1990 e desde então mantém boa relação com Teixeira. Sua escolha foi determinada pela excelente campanha do Juventude no Campeonato Brasileiro. Gomes se desvinculou do clube gaúcho para assumir o time olímpico. Como técnico, obteve dois títulos de destaque, ambos pelo PSG, em 1998: o da Copa da França e o da Liga Francesa. No Brasil, em 1999, ganhou a Copa do Nordeste pelo Vitória-BA. Ainda pelo PSG, em 1997, perdeu a final da Recopa para o Barcelona. O gol do adversário foi marcado por Ronaldo. "Quando tiver a oportunidade de ver novamente o Ronaldo vou lhe dizer que continuo com aquele título engasgado", brincou. O novo técnico da seleção olímpica admitiu que poderá levar três jogadores com mais de 23 anos para os Jogos da Grécia, em 2004. "Se for o melhor encaixar no time três atletas acima dos 23 anos, vamos fazer isso. Antes, porém, temos de nos classificar", observou. Os desfalques no Qatar de Diego e Robinho, a quem fez muitos elogios e apontou como o melhor do Campeonato Brasileiro, podem ser compensados em julho de 2003. A CBF já tem praticamente como certa a participação do Brasil na Copa Ouro, que deve ser disputada nos Estados Unidos. Se houver a confirmação, a equipe olímpica é que representará o País no torneio. Depois de conhecer a nova sede da CBF, Gomes voltou a se reunir com Teixeira para discutir as bases do contrato. Nesta sexta-feira, o ex-zagueiro completou 38 anos.