Habib´s fecha parceria com o São Paulo A rede de fast-food Habib´s fechou parceria com o São Paulo e explorará os serviços de alimentação do estádio do Morumbi. O acordo, que prevê também a inserção da logomarca da rede na manga da camisa da equipe de futebol profissional, visa a atender às novas exigências do estatuto do torcedor, pelo qual os estádios têm que oferecer opções de alimentação "com higiene e de qualidade" aos freqüentadores. O Habib´s montará lanchonetes também dentro do estádio do Morumbi. Os detalhes da parceria serão divulgados na sexta-feira pelo presidente da rede de comida árabe, Alberto Saraiva, e vários diretores do clube. Será mostrada também a nova camisa dos jogadores. O valor investido no projeto, que inclui a reforma de todas as instalações já existentes, não foi divulgado. O cardápio a ser oferecido pelo Habib´s no estádio é restrito, em razão da estrutura de logística complexa. Serão apenas quibes, esfihas de massa folhada e o pastel de Belém, em kits de duas ou três unidades, a um custo de R$ 3,00. Embora estejam previstos postos de vendas, o maior volume dos alimentos será vendido por ambulantes. O abastecimento deve contar até com carrinhos motorizados para cobrir todo o estádio. A expectativa do Habib´s é de que 20% do público que participa dos eventos, sejam jogos ou espetáculos, consumam os produtos.