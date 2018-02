Hackers ?atleticanos? invadem página O site da Associação Paraguaia de Futebol (APF) na internet foi invadida por "hackers", muito provavelmente brasileiros. Os invasores introduziram no índice de notícias da página, um trecho do hino do Atlético Mineiro. ?Clube Atlético Mineiro. Vencer, vencer, vencer. Esse é o nosso ideal?, escreveram, em português. Ao lado da frase, colocaram o escudo do clube e uma legenda, também em português, onde se lia: Pirataria Legalizada. Fontes da APF explicaram que o ataque foi feito durante a noite e que o problema já está sendo resolvido. A página da web da APF utiliza a base de dados da mesma empresa que dá suporte à Associação Argentina de Futebol.