Hackers colocam Maradona com camisa do Brasil no site da AFA

A página oficial na Internet da Associação de Futebol Argentino (AFA) foi invadida nesta sexta-feira por hackers que publicaram uma imagem do técnico da seleção argentina, Diego Maradona, com uma camisa da seleção brasileira. O ataque virtual acontece num momento em que muitos torcedores estão furiosos com o desempenho ruim do time nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010.

A imagem, obtida de uma propaganda de bebidas do Brasil, estava acompanhada da legenda "uma imagem vale mais que mil palavras" e com a assinatura de um grupo autodenominado 'KKR'.

A seleção argentina perdeu para o Paraguai na quarta-feira por 1 a 0. Quatro dias antes, o time comandado por Maradona havia perdido para o Brasil por 3 a 1, jogando em casa na cidade de Rosario.

A Argentina recebeu críticas de todos os lados pelas fracas atuações e maus resultados, porém Maradona garantiu depois da derrota para o Paraguai que não deixará o cargo.

A Argentina está em quinto lugar nas Eliminatórias sul-americanas para o Mundial da África do Sul. As quatro primeiras seleções se classificam direto para a Copa, enquanto o quinto lugar deverá enfrentar repescagem contra um time da Concacaf.