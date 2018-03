Hackers invadem site da Lazio O site oficial da Lazio na Internet foi invadido nesta quarta-feira por ?hackers? brasileiros para protestar contra o racismo exibido durante o jogo contra a Roma, domingo, pelo Campeonato Italiano. Segundo a empresa responsável pela manutenção da página do clube na rede mundial de computadores, o escudo do clube Corinthians com a denominação ?Timão? dominou toda a homepage da equipe italiana. O símbolo do time brasileiro estava acompanhado de frases usadas em cartazes pelo torcedores da Lazio. ?Time de negros? e ?Curva de hebreus?, escritas em português. O protesto dos internautas defendeu os jogadores brasileiros que atuam na Roma (Cafu, Emerson e Antonio Carlos) e atacou duramente os seguidores racistas da Lazio. ?Como vocês permitem outros italianos a insultar os jogadores de cor, também vão sofrer a ira dos torcedores negros?.