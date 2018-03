Hackers invadem site de bandeirinha Ana Paula

O site da bandeirinha Ana Paula Oliveira (anapaulaoliveira.com.br) foi invadido por hackers que colocaram na página uma imagem em que a assistente arbitragem aparece nua com um escudo do Botafogo na coxa esquerda. A torcida botafoguense é traumatizada com Ana Paula. Em maio do ano passado, ela teve uma atuação bastante criticada no jogo Botafogo e Figueirense, pelas semifinais da Copa Brasil, ao anular dois gols da equipe carioca, assinalando impedimento. Mesmo vencendo por 3 a 1, o Botafogo foi desclassificado pelo Figueirense, perante um público de 64.114 pagantes no Maracanã. A bandeirinha foi punida com suspensão, mas continuou sendo destaque na mídia ao posar para a revista Playboy, atitude que também contribuiu para mantê-la afastada dos campos de futebol Ana Paula Oliveira só voltou a trabalhar como bandeirinha em uma partida oficial no dia 9 de fevereiro deste ano. Depois de uma espera de 245 dias, ela atuou no empate em 1 a 1 entre São José e Taquaritinga, em São José dos Campos, pela Série A-2 do Campeonato Paulista.