Haddad descarta oferecer transporte gratuito para torcedores na Copa

SÃO PAULO - Ao contrário de três sedes da Copa das Confederações, a cidade de São Paulo não vai oferecer passe gratuito no transporte público para torcedores durante a Copa do Mundo. Em visita ao Estado nesta terça-feira, o prefeito Fernando Haddad (PT) disse que não há lei que obrigue a capital paulista a oferecer o benefício aos portadores de ingressos das partidas.

"Se eu entendi bem, a Fifa liberaria todas as cidades do Brasil dessa exigência (transporte gratuito). Não tem legislação que conceda esse tipo de benefício. O valor do ticket do metrô (R$ 3) perto do valor do ingresso não é o problema", explicou o prefeito. Segundo Haddad, São Paulo tem uma grande vantagem sobre às demais sedes em relação ao transporte público, porque os torcedores vão chegar ao estádio da Copa de metrô e não de ônibus.

Na Copa das Confederações, em 2013, cidades como Belo Horizonte, Brasília e Fortaleza ofereciam transporte de ônibus de graça até os estádios para os torcedores que apresentassem os ingressos das partidas. Para receber o público que irá aos seis jogos no Itaquerão, na Zona Leste da cidade, a prefeitura deve elaborar nos dias das partidas um esquema especial de trânsito.

O prefeito garantiu estar tranquilo com o cumprimento do prazo para a finalização do estádio, prevista para abril. "Apesar do episódio lamentável com o acidente (queda do guindaste, em novembro), o Corinthians recuperou o passo e vai ter condições de entregar no prazo", disse. Na última segunda-feira, o estádio recebeu a visita da comitiva da Fifa, liderada pelo secretário-geral da entidade, Jêrome Valcke. Haddad foi representado pela vice-prefeita, Nádia Campeão.